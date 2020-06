Samsung-Gruppe bringt IT-Tochter IDS an die Börse

Die südkoreanische Samsung-Gruppe will ihre IT-Dienstleistungs-Tochter IDS im November an die Börse bringen. Damit sollen bis zu umgerechnet 900 Mio. Euro erlöst werden, wie IDS am Freitag mitteilte. Zusammen mit der Samsung-Gesellschaft Cheil Industries, die im Dezember an die Börse strebt, wäre die Erstnotiz von IDS eine der größten Südkoreas seit vier Jahren.

Im Rahmen des Börsengangs werde Samsung Electro-Mechanics seinen kompletten Anteil abgeben, hatte SDS erklärt. Alle anderen Anteilseigner, darunter der weltgrößte Smartphone-Hersteller Samsung Electronics, behielten ihre Aktienpakete. Neue Papiere würden nicht ausgegeben. Die Erstnotiz sei für den 14. November geplant, sagte ein Sprecher.