Sega verkauft essbare Logos und Fischkuchen

Am Lebensmittelgeschäft hat Sega Gefallen gefunden. In eineinhalbjähriger Entwicklungsarbeit hat der Konzern es geschafft, Taiyaki zu entwickeln, das nicht in der traditionellen Fischform daherkommt, sondern eine essbare Version des Firmenlogos ist. Das Gebäck wird in einer Metallform gebacken. Der Verkauf soll am 8. August starten. Die Rückseite der Snacks wird von Segas Firmenmotto auf Japanisch geziert: "Die Schöpfung repräsentiert das Leben" (mit freundlicher Unterstützung von Google Translate).