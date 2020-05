Taxiverband geht weiter gerichtlich gegen myTaxi vor

Der Streit zwischen der Taxi-Branche und Daimler beschäftigt erneut die Gerichte. Der Deutsche Taxi- und Mietwagenverband hat beim Landgericht Hamburg eine einstweilige Verfügung gegen die Daimler-Tochter myTaxi erwirkt. So solle unter anderem verhindert werden, „dass weiter in irreführender Weise flächendeckend bundesweit mit einem 50-prozentigen Rabatt auf Taxifahrten“ geworben werde, teilte der Verband am Donnerstag mit.

Die Klage sei am Vortag eingereicht worden. Der Verband reklamierte auch, dass myTaxi in seiner Werbung nicht eindeutig klar mache, welche Voraussetzungen für den Erhalt „dieser rechtlich zweifelhaften Discountpreise“ erfüllt werden müssen.