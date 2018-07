Tesla fragt Zulieferer nach Geld, um Betrieb aufrechten zu erhalten

Tesla hat Zulieferfirmen gebeten, dem Elektroautobauer Geld zurück zu erstatten. Das Unternehmen von Elon Musk will nachträglich Rabatte für Geschäfte, die bis ins Jahr 2016 zurückreichen. Wie das Wall Street Journal berichtet, bezeichnet Tesla die Rabattforderungen als notwendig, um den laufenden Betrieb in dieser Art aufrecht erhalten zu können. Mit der Argumentation, dass die Cash-Back-Aktion ein aussichtsreiches Investment in den Autobauer sei, möchte Tesla die Rabatte seinen Partnerfirmen schmackhaft machen, so der Bericht.

Tesla hat gegenüber der Zeitung bestätigt, dass es derartige Anfragen bei Zulieferern gebe. Diese seien aber eine Standardprozedur bei Verhandlungen in der Automobilbranche.