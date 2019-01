Trump fordert Apple erneut auf, das iPhone in den USA zu produzieren

Nach dem großen Börsenverlust von Apple nach der Ankündigung der reduzierten Umsatzerwartung wegen der China-Zölle reagierte der US-Präsident patzig. Warum müsse Apple auch seine Produkte in China produzieren und nicht, wie er schon lange fordere, in den USA, so der Tenor. Er sei mit Tim Cook, mit der befreundet sei, in regem Austausch darüber, dass das iPhone künftig in den USA produziert werden solle, heißt es in einem Bericht von Mashable.