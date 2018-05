Trump will chinesischen Konzern ZTE retten

US-Präsident Donald Trump will sich ungeachtet der massiven Spannungen in Handelsfragen mit China an der Rettung des chinesischen Telekommunikationsunternehmens ZTE beteiligen. Gemeinsam mit Chinas Präsident Xi Jinping arbeite er an einer Lösung, schrieb Trump am Sonntag auf Twitter. „Das Handelsministerium wurde angewiesen, das hinzukriegen“, schrieb Trump weiter.