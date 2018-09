Uber wird wieder selbstfahrende Autos entwickeln und an die Börse gehen

Nach einem tödlichen Unfall mit einem Uber-SUV hat der Fahrdienst sein Engagement in diesem Bereich stark zurückgefahren. Toyota kündigte jedoch Ende August eine Partnerschaft mit Uber bei der Entwicklung des autonomen Fahrens an. Der japanische Autobauer investiert dazu 500 Mio. US-Dollar (431,7 Mio. Euro) in das US-Unternehmen.

Die Vorbereitungen für einen Börsengang liefen nach Plan, sagte Khosrowshahi. Sorgen über eine mögliche Emission des Konkurrenten Lyft mache er sich nicht. Bisher habe es für die Branche genügend Finanzmittel gegeben, der Markt sei riesig. „Wir gehen davon aus, dass das so bleibt.“