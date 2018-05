Nach tödlichem Unfall: Uber fährt Tests mit selbstfahrenden Autos weiter zurück

Der Fahrdienst-Vermittler Uber zieht seine selbstfahrenden Autos nach einem tödlichen Unfall komplett aus dem US-Bundesstaat Arizona ab. Uber werde aber weiter an der Technologie festhalten. Künftig werde das Roboterwagen-Projekt stattdessen in Pittsburgh und San Francisco gebündelt, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Zugleich halte der Fahrdienst-Vermittler an der Entwicklung von Technologien für autonomes Fahren fest und wolle die Testfahrten „in naher Zukunft“ wieder aufnehmen, betonte eine Sprecherin.