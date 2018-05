Tödlicher Uber-Unfall durch fehlerhafte Software verursacht

Damit will man verhindern, dass das Auto bei irrelevanten Objekten wie einem leeren Plastiksack auf der Straße ausweicht oder eine Vollbremsung durchführt. Im Fall der Fußgängerin war die Software aber offenbar so eingestellt, dass die Person auf der Straße einfach ignoriert und ungebremst überfahren wurde. Wie bei praktisch allen derzeitigen Tests saß auch in diesem Fall ein Mensch als Backup hinter dem Lenkrad, er war Uber zufolge aber in den Sekunden vor dem Unfall abgelenkt.

Uber unter Kritik

Zuletzt hatte etwa Intel Kritik an Uber und der dort verwendeten Technologie geübt und behauptet, die eigene Software hätte die Frau spätestens eine Sekunde vor dem Zusammenstoß erkannt und Gegenmaßnahmen eingeleitet. Ungeachtet der Umstände, dass in dem Fall wohl die von Uber verwendete Software versagt hat, haben Verkehrsexperten nach Sichtung des Videomaterials bereits darauf hingewiesen, dass der tödliche Unfall aufgrund der Geschwindigkeit des Autos und dem Verhalten der Fußgängerin auch ohne Autopilot kaum zu verhindern gewesen wäre.