Unzufriedene Yahoo-Investoren drängen auf Fusion mit AOL

Yahoo-Chefin Marissa Mayer versucht seit zwei Jahren, den einst führenden E-Mail- und Suchmaschinen-Anbieter wieder auf Vordermann zu bringen. Dazu hat der Konzern eine Reihe aufstrebender Internet-Firmen übernommen, um stärker junge Nutzer anzulocken und das schwächelnde Werbegeschäft genauer auszurichten. Neuster Zukauf ist der Video-Werbedienst BrightRoll, für den Yahoo nach Angaben von Dienstag 640 Mio. Dollar (515,1 Mio. Euro) auf den Tisch legt.

Zuletzt wurde die Kritik am Kurs von Mayer lauter. Starboard und andere Investoren warfen ihr vor, zu viel Geld für Übernahmen und den Konzernumbau auszugeben. Sie sind der Meinung, dass eine Fusion mit AOL im Konkurrenzkampf mit Google und Facebook sinnvoller sei. Auch zwei AOL-Großaktionäre sprachen kürzlich mit Armstrong darüber und machten Einsparungen von insgesamt 1,5 Mrd. Dollar aus.

Starboard will zudem erreichen, dass Yahoo Beteiligungen in Asien zu Geld macht. Yahoos Börsenwert liegt bei etwa 47 Mrd. Dollar. Alleine der Anteil am chinesischen Online-Händler Alibaba beläuft sich aber auf 44 Mrd. Dollar. Der aktuelle Aktienkurs bewerte damit das eigentliche Geschäft von Yahoo nicht ausreichend, kritisieren Anleger.