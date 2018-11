Warum Microsoft Apple einholen konnte

4. Glatze Gnadenlos

Stichwort Satya Nadella: Der 2014 neu installierte Chef galt anfangs eher als Notlösung, erwies sich aber als Glücksgriff. Er verordnete Microsoft eine konsequente Kurskorrektur mit den erwähnten Geschäftsmodellen und schüttelte so das angestaubte Image ab. Die Investoren honorierten die konsequente Linie des Glatzkopfes und trieben den Aktienkurs hoch.

5. Apples Absatzprobleme

Zum Führungswechsel trugen auch die jüngsten Kurseinbußen bei Apple bei: Nur vier Monate, nachdem der Konzern aus Cupertino erstmals eine Billion Dollar Börsewert erreicht hatte, ist diese Kennzahl auf knapp 860 Mrd. Dollar abgestürzt. Die globalen Smartphone-Absatzzahlen schwächeln, Gerüchte über eine gedrosselte iPhone-Produktion beschleunigten die Kurseinbußen.

6. Technologiewerte unter Druck

Apples Schwächeln fällt in eine Phase, in der die großen Tech-Werte ohnehin bereits massiv unter Druck geraten waren. Wegen der steigenden Zinsen in den USA sind die Geschäftsmodelle weniger attraktiv, deshalb haben sich die Aktionäre vielfach von Google, Facebook und Co getrennt.