Wie die Blockchain in der Energiewirtschaft eingesetzt werden kann

Stromvertrag mitnehmen

"Was wir von der FfE im Zusammenhang mit der Blockchain spannend finden, ist ein virtueller Zählpunkt", sagt Zeiselmair. Das wäre ein Stromvertrag, der an Personen oder an Anwendungen und nicht an Wohnadressen gebunden ist, ähnlich wie der Vertrag mit einem Mobilfunker. "Gerade im Hinblick auf die Elektromobilität, wo man in Zukunft an unterschiedlichsten Stellen Energie beziehen wird, könnte so einem virtuellen Zählpunkt eine wesentliche Rolle zukommen."

Auch bei der Prozessoptimierung gäbe es eine Reihe von Anwendungsmöglichkeiten für die Blockchain-Technologie, etwa bei einem Anbieterwechsel. "Die Idee wäre, diese Prozesse mit Hilfe der Blockchain wesentlich schneller und effizienter zu gestalten. Da geht es vor allem um Prozesse, die im Hintergrund ablaufen, etwa die manipulationssichere Übertragung der Zählerstände." Das Ziel wäre, so Zeiselmair, Lieferantenwechsel in Echtzeit durchführen zu können, sodass es theoretisch möglich ist, untertägig den Stromlieferanten zu wechseln.

Umbrüche in der Energiewirtschaft

Im Hinblick auf Sharing-Economy, Eigentumsnachweise, M2M-Interaktionen im Internet der Dinge, P2P-Handel, Automatisierung und Labeling eröffne die Dezentralisierung und die Digitalisierung in der Energiewirtschaft völlig neue Möglichkeiten, stellt die FfE fest. Dazu komme noch die Blockchain-Technologie, die darüber hinaus noch mehr Innovationen ermöglicht. Zeiselmair: "Rein theoretisch ist da vieles möglich. Ob es auch Sinn macht und vor allem ob es regulatorisch möglich ist, ist in der Energiewirtschaft immer eine andere Frage."