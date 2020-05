Wiener Start-up vermittelt Büros für stundenweise Miete

Geschäftsideen entstehen häufig aus einem persönlichen Bedarf. Das gilt auch für das Wiener Start-up Key to Office. Gründer Matthias Kubicki arbeitete öfter zu Hause, wollte aber an manchen Tagen auch ein eigenes Büro und einen Besprechungsraum haben. "Lösungen, die kurzfristig funktioniert haben, gab es nicht", sagt der Jungunternehmer. Also musste er selbst eine finden. Nach ausführlichen Recherchen startete der WU-Absolvent schließlich im August die Bürovermittlung Key to Office, die Büro- Seminar- und Schulungsräume-Räume kurzfristig vermittelt.

Rund 15 Räumlichkeiten in Wien hat das Start-up derzeit im Angebot. Sie können stunden-, tage- oder wochenweise gemietet werden. Zur Verfügung gestellt werden die temporären Büros von Unternehmen, die über unausgelastete Räume verfügen. Büro- und Meeting-Räume in Salzburg, Innsbruck und anderen österreichischen Städten sollen bald folgen.