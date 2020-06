Yahoo-Übernahme wird wahrscheinlicher

Die größte chinesische Handelsplattform Alibaba könnte sich laut einem Medienbericht mit russischen und amerikanischen Investoren zusammentun, um den kriselnden Internet-Pionier Yahoo zu kaufen. Alibaba verhandele mit der Firma DST des russischen Milliardärs Yuri Milner sowie der US-Investmentgruppe Silver Lake, meldete die Finanznachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag.

Bereits am Wochenende war bekanntgeworden, dass Alibaba-Gründer Jack Ma gern Yahoo übernehmen würde. Der US-Konzern hält 40 Prozent an Alibaba. Mit dem Kauf von Yahoo würde Ma die Kontrolle über sein Unternehmen zurückgewinnen.

Die Beteiligung an Alibaba gehört zu dem Wertvollsten an dem Internet-Pionier: Ihr Wert wird auf bis zu 13 Milliarden Dollar geschätzt, während das ganze Unternehmen an der Börse zuletzt rund 17 Milliarden wert war.

Interesse

Silver Lake und DST wurden bereits zuvor unter den Interessenten für Yahoo genannt, ein gemeinsames Gebot mit Alibaba wäre aber eine neue Entwicklung. DST ( Digital Sky Technologies) hat sich in den vergangenen Jahren konsequent an hoffnungsträchtigen Unternehmen der Internet-Branche wie das weltgrößte Online-Netzwerk Facebook oder der Kurznachrichtendienst Twitter beteiligt.

Schwierigkeiten bei Yahoo

Yahoo sucht gerade nach einem neuen Konzernchef, nachdem Anfang September Carol Bartz gefeuert wurde. Ihr wurde vorgeworfen, in zweieinhalb Jahren an der Spitze keine Trendwende geschafft zu haben. Yahoo kämpft mit Problemen in seinem Kerngeschäft mit Banner-Werbung im Internet, wo Rivalen wie Google und das Online-Netzwerk Facebook immer stärker werden. Nach Informationen des „ Wall Street Journal“ hat der Yahoo-Verwaltungsrat immer noch nicht entschieden, ob das Unternehmen verkauft werden soll oder allein weitermacht.