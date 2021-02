Cisco Digital Network Architecture – Das neue Netzwerk

Viele Organisationen und Unternehmen hatten im letzten Jahr aufgrund der Corona-Krise in ihren IT-Abteilungen mit zusätzlichen Herausforderungen zu kämpfen.

Einerseits sehen wir eine stark beschleunigte Transformation hin zu digitalen Geschäftsprozessen und gleichzeitig gilt es auch weiterhin ein stabiles, sicheres Netzwerk für alle Anwendungen – auch im Home Office – aufrecht zu erhalten.

Mit den steigenden Anforderungen steigt auch die Komplexität und genau das wird zum Problem wenn in Zeiten von akutem IT Fachkräftemangel immer mehr in kürzerer Zeit, manuell, erledigt werden muss.

Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen arbeitet Cisco schon seit geraumer Zeit daran, seine Netzwerklösungen nicht nur performanter, sondern auch intelligenter zu machen.

Ein grundlegendes Konzept dazu ist das sogenannte Intent-Based-Networking (IBN).



IBN ähnelt in den Grundzügen dem klassischen Software Defined Networking (SDN), allerdings geht man hier noch einige Schritte weiter.