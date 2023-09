Green IT: Wenn Altes glänzt, braucht man nicht Neues

In einer digital dominierten Welt, in der ständige Erneuerung zum Status quo geworden ist, stellt sich die Frage: Warum die bewährte Hardware in der IT ausmustern? Wäre das nicht so, als würde man den Wald hinter dem Büro brandroden?

Green IT, einst ein flüchtiger Begriff aus Fachmessen, wird heute zur Notwendigkeit. Aber, lasst uns ehrlich sein: Jeder neue Server, jedes neue Speichersystem bläht nicht nur das Budget, sondern auch den CO2-Fußabdruck auf. Überraschenderweise stößt die IT-Branche schon mehr Emissionen aus, wie die Luftfahrtindustrie.

Um das Problem zu lösen wird oft an Virtualisierung oder das Verlagern der IT-Infrastruktur in die Cloud gedacht. Aber was, wenn sie nur Teil des Problems sind? Nehmen Sie die Virtualisierung: Die Mehrheit der Server in KMUs läuft mit einer CPU-Auslastung von unter 2%. Damit Virtualisierung effektiv wäre, müssten sich tatsächlich mehrere KMUs einen Server teilen. Problematisch, nicht wahr?

Oder die Cloud, die oft nur zur Verlagerung statt zur Verringerung der Emissionen führt. Und neue Hardware? Die Ressourcen, und die Energie, die bei der Produktion eines Servers entstehen eliminieren die potenziellen Energieeinsparungen über mehrere Jahre hinweg.

Was also tun? Bevor Sie den nächsten glänzenden Server kaufen, erinnern Sie sich an die Worte von Mahatma Ghandi: „Man muss nicht immer sofort handeln. Manchmal ist es besser, ein wenig abzuwarten und alles sich entwickeln zu lassen.“ Überdenken Sie die Lebensdauer Ihrer aktuellen Hardware. Sie müssen nicht immer auf das Neueste umsteigen, wenn das Alte noch glänzt. Und falls die Technik nicht mehr mithält, könnten Sie sie mit Refurbished-Hardware aufrüsten.

Genau hier kommt Hardwarewartung 24 GmbH ins Spiel. Durch fachmännische Wartung und das Potential von refurbished Hardware kann die Lebenszeit Ihrer Systeme effizient verlängert werden. Das Ergebnis? Reduzierte Kosten, erhöhte Nachhaltigkeit und ein weiterer Schritt in eine grünere IT-Zukunft.

Zusammengefasst: Ehe Sie das Alte über Bord werfen, warum nicht erst einmal aufpolieren? Und wenn Sie dabei Unterstützung benötigen, ist Hardwarewartung 24 GmbH nur einen Klick entfernt.