Kein Kopfzerbrechen beim WordPress-Hosting dank HostPress

21.03.2023

Die Digitalisierung vereinfacht das Leben. Die Technik hat jedoch so ihre Tücken, was gerade in beruflichen Bereichen zu Kopfschmerzen führen kann.

Im schlimmsten Fall bewirken sie hohe finanzielle Einbußen sowie Imageverluste. Deswegen kommt bei immer mehr Website-Betreibern der Wunsch auf, sich von preiswerten Massenhostern zu distanzieren und sich nach einer Premiumlösung umzuschauen. Genau das bietet HostPress. Das deutsche Kleinunternehmen trumpft mit einer bemerkenswerten Leistungsstärke und individualisierten Lösungen auf, die es so bei den Massenhostern in der Regel nicht gibt. Das kommt bei erfolgsgetriebenen Webseitenbetreibern ebenso an wie bei WordPress-Agenturen. Es ist an der Zeit, sich HostPress näher anzuschauen. Lohnt es sich wirklich? Klein, aber oho Unweit der Grenze zu Frankreich im saarländischen Eppelborn befindet sich das innovative Unternehmen HostPress. Die Gemeinde mit rund 17.500 Einwohnern wirkt beschaulich, aber beweist mit diesem jungen Tech-Unternehmen, dass die Region überaus innovative Köpfe hervorbringt. In dem Firmengebäude widmet sich das kleine Team an smarten Kreateuren dem Managed WordPress Hosting und ist hierbei längst zum deutschen Spezialisten in diesem Bereich geworden. Warum? Weil das Konzept stimmt. Dank der Premiumleistungen in jeder Sparte des Produkts wird der Kunde ganzheitlich und verlässlich bei seinem Tagesgeschäft entlastet. Wer sucht so etwas nicht?

Denn Sicherheit ist Trumpf Eventualitäten prägen das Leben, weswegen es umso wichtiger ist, dort für Sicherheit zu sorgen, wo es möglich ist. Genau dies tut HostPress und spricht damit exakt die Bedürfnisse von Agenturen sowie Betreibern von leistungsstarken Websites an. HostPress nutzt für seinen Service eine selbst kreierte Hardware in TÜV-kontrollierten, modernen Rechenzentren, welche ihren Standort in der unmittelbaren Nähe haben. Hierbei setzt das Unternehmen auf die Zusammenarbeit mit mehreren Spitzen-Partnern.

© HostPress

Allein dadurch unterscheidet sich das Unternehmen bereits von Massenhostern. Doch einem Premiumanbieter wie HostPress reicht dies noch nicht aus. Zusätzlich setzt das Unternehmen auf eine moderne Qualitätshardware mit exorbitant hohen CPU-Taktraten sowie NVMe-Festplatten in einem vor einem Ausfall geschützten HA-Verbund. Für den Fall der Fälle Was passiert, wenn eine Hardwarekomponente ausfällt? Dann übernimmt sofort und automatisch ein Ersatzsystem den Betrieb. Der Enduser spürt davon in der Regel nichts, denn die Unterbrechung der Verfügbarkeit dauert nur wenige Augenblicke. Schon ist alles wieder beim Alten, was im beruflichen Alltag für einen reibungslosen Arbeitsablauf unerlässlich ist. Auch externe Faktoren wie gezielte Cyber- und DDoS-Attacken oder Malware können unangenehme technische Zwischenfälle verursachen. Für diesen Fall der Fälle hat HostPress ebenfalls vorgesorgt: Als Sicherheitslösung kommt nun Imunify360 zum Einsatz. Darüber hinaus erfolgen jeden Tag systemweit ausgefeilte Malware-Scans. Einmal im Jahr führt das Unternehmen Malware-Cleanups durch. Da die meisten Server-Tarife diesen Service enthalten, sind die Cleanups überwiegend kostenfrei.

Doppelt hält besser Für noch mehr Sicherheit nimmt sich HostPress der Weisheit „doppelt hält besser“ an – und dies wörtlich. Georedundanz und damit High-Availability-Infrastrukturen finden Anwendung, um den Premiumservice des Anbieters zu untermauern. Täglich werden zwei Backups vorgenommen, deren Speicherung in zwei verschiedenen Rechenzentren erfolgt. Das bedeutet: Derselbe Stand an Daten ist in zwei Rechenzentren an zwei unterschiedlichen Orten zu finden, was die Rettung in der Not sein kann. Durchgeführt werden die Backup-Erstellung und Backup-Pflege von hochmodernen Softwarelösungen.

© HostPress