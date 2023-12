Pokemon Go Damythir & Winter-Feiertage [Neueste Leitfaden]

19.12.2023

Wie jedes Jahr gibt es auch in diesem Jahr wieder ein Event für die kalten Tage in Pokémon Go. Das Pokémon Go Winterwunderland legt dabei vor allem den Fokus auf Eis-Pokémon, die sich vermehrt finden lassen.

Hinzu kommt ein spannender Raid und dazu auch einige neue Pokémon, die ihr fangen könnt. Was genau es beim Event Winterwunderland zu beachten gilt, das erfährst du hier. Wir geben dir auch einige Tipps, wie du Pokémon Go ohne Laufen spielen kannst.

Teil 1: Pokémon Go Winter-Feiertage & Winterwunderland-Event Im Winter warten gleich mehrere tolle Events auf euch, bei denen es sogar neue Pokémon zu fangen gibt. Zum einen gibt es neben dem Winterwunderland-Event auch noch die Winter-Feiertage, die in zwei gestaffelten Teilen auf euch zukommen werden. Auch hier wird der Fokus vor allem auf Wasser- und Eis-Pokémon gelegt.

Winter-Feiertage: Teil 1

Event-Zeit: 18. Dezember (10 Uhr) bis 25. Dezember 2023 (20 Uhr) Erstmals eingeführte Pokémon: Flaniwal, Kolowal Neue Kostüme: Pikachu und Raichu in Feiertags-Kleidung Event-Boni: Mehr EP und Sternenstaub durch Geschenke Befristete Forschung: “Winterliche Wünsche” (Wahl zwischen doppelten EP oder Sternenstaub) Kostenpflichtige befristete Forschung: Ticket 1 ($2): Begegnungen mit Event-Pokémon + 2 Premium-Kampf-Pässe

Ticket 2 ($5): Event-Pose + doppelte Fang-Bonbons + Begegnungen mit Event-Pokémon Wilde Pokémon: Pikachu (Kostüm), Alola-Sandan, Jurob, Evoli (Kostüm), Quiekel, Damhirplex (Kostüm), Seemops (Kostüm), Galar-Flampion, Frigometri, Arktip, Flaniwal, Sniebel, Keifel, Amarino Raids: Stufe 1: Pikachu (Kostüm), Alola-Sandan, Seemops (Kostüm), Krabbox, Flaniwal

Stufe 3: Jugong, Lapras, Damhirplex (Kostüm), Glaziola (Kostüm) Eier: Evoli (Kostüm), Kussilla, Galar-Flampion, Amarino Pokémon aus Feldforschungen: Pikachu (Kostüm), Alola-Sandan, Muschas, Rossana, Lapras, Botogel (Kostüm), Seemops (Kostüm), Schneebedeck, Glaziola (Kostüm), Gelatini, Petznief (Kostüm), Krabbox, Mega-Rexblisar, Mega-Firnontor Avatar-Artikel: Botogel-Einteiler, Flaniwal-Mütze, Feiertags-Stiefel, Feiertags-Handschuhe, Feiertags-Pullover mit Schal

Winter-Feiertage: Teil 2

Event-Zeit: 25. Dezember (10 Uhr) bis 31. Dezember 2023 (20 Uhr) Neue Kostüme: Enton und Entoron in Feiertags-Kleidung Event-Boni und befristete Forschung: wie bei Teil 1 Wilde Pokémon: Pikachu (Kostüm), Alola-Vulpix, Enton (Kostüm), Jurob, Evoli (Kostüm), Quiekel, Botogel (Kostüm), Schneppke, Seemops (Kostüm), Galar-Flampion, Gelatini, Petznief (Kostüm), Frigometri, Flaniwal, Sniebel, Keifel, Amarino Raids: Stufe 1: Pikachu (Kostüm), Alola-Vulpix, Petznief (Kostüm), Krabbox, Flaniwal

Stufe 3: Jugong, Lapras, Botogel (Kostüm), Glaziola (Kostüm) Eier: Enton (Kostüm), Evoli (Kostüm), Kussilla, Galar-Flampion, Amarino Pokémon aus Feldforschungen: Pikachu (Kostüm), Alola-Vulpix, Enton (Kostüm). Muschas, Rossana, Lapras, Damhirplex (Kostüm), Seemops (Kostüm), Schneebedeck, Glaziola (Kostüm), Gelatini, Krabbox, Mega-Rexblisar, Mega-Firnontor

Pokémon Go Winterwunderland

Event-Zeit: 23. Dezember (10 Uhr) bis 24. Dezember (20 Uhr) Erstmals eingeführte Pokémon: Damythir (schillernd möglich) Event-Boni: bis zu fünf Spezialtausche pro Tag durchführen

Tauschen kostet 50 % weniger Sternenstaub

doppelte EP für gewonnene Raid-Kämpfe Sammler-Herausforderung: Aufgaben zum Fangen und Entwickeln abschließen, um Damythir zu begegnen und andere Belohnungen zu erhalten

Aufgaben zum Tauschen abschließen, um Enton in Feiertags-Kostüm und weitere Belohnungen zu erhalten Pokémon-Showcase: an verschiedenen PokéStops erhältlich, noch keine genauen Event-Pokémon bekannt

Teil 2: Pokémon Go Raid-Tag mit Damythir Das Pokémon Go Winterwunderland wird euch erstmals die Möglichkeit geben, das Pokémon Damythir zu fangen. Zuerst wurde das aus Hisui stammende Pokémon in Legends: Arceus eingeführt und konnte dort als Reittier verwendet werden. Nun findet es seinen Weg auf die Smartphones der Spieler. Zudem wird es direkt in der schillernden Variante verfügbar sein, wenn ihr Glück mit den Raids habt. Das Event gibt euch genug Möglichkeiten, Damythir zu begegnen. Es handelt sich dabei um die Weiterentwicklung von Damhirplex, bisher ist aber noch nicht bekannt, wie sich das Pokémon in Pokémon Go zu Damythir entwickeln lässt. Event-Zeit: 23. Dezember 2023 (14 bis 17 Uhr) Event-Boni: Damythir häufiger in Raid-Kämpfen

Chance auf schillernde Damythir erhöht

Ihr erhaltet während des Events und bis zu zwei Stunden danach bis zu fünf zusätzliche tägliche Raid-Pässe, wenn ihr die Fotoscheiben von Arenen dreht

Fern-Raid-Limit auf zehn erhöht

Tipps: Pokémon Go ohne laufen – Bester Pokémon Go Spoofer So toll das Pokémon Go Winterwunderland und die Winter-Feiertage sind, vielen wird es sicher nicht möglich sein, sich aktiv auf das Spiel zu konzentrieren. Der Weihnachtsstress ist im vollen Gange und während der Festtage Pokémon zu fangen oder Raids abzuschließen ist schwer. Hier kommt Tenorshare iAnyGo ins Spiel, womit du ganz einfach Pokémon Go ohne Laufen spielen kannst. Du musst einfach nur dein iPhone an den PC/Mac anschließen, das Programm starten und schon kannst du ganz einfach von zu Hause deinen Standort ändern. Du entkommst somit nicht nur dem kalten Wetter, sondern kannst auch während der Feiertage Pokémon Go spielen, ohne das Haus verlassen zu müssen. Bei den Winter-Events gibt es zwar keine orts-exklusiven Pokémon, jedoch kannst du so einfacher an Raids für Damythir teilnehmen oder andere Pokémon mit weihnachtlichen Kostümen fangen. Herunterladen für PC Herunterladen für Mac

1. Lade iAnyGo herunter und installiere das Programm auf deinem PC. Das funktioniert sowohl unter Windows als auch für macOS. Starte dann das Programm, um von Zuhause aus Pokémon Go ohne Laufen zu spielen.

2. Du kannst sowohl iPhone als auch iPad mit iAnyGo verbinden. Die beste Möglichkeit ist, dein Handy per USB-Kabel mit deinem Computer zu verbinden und damit dann Pokémon Go ohne Laufen spielen zu können.

3. Danach gelangst du auf eine Kartenübersicht, auf der du dich unterschiedlich bewegen kannst. Wir empfehlen für das Pokémon Go Winterwunderland und die Damythir-Raids die Joystick-Steuerung, mit der du dich frei über die Karte bewegen kannst. Diese Bewegung wird dann auf das Spiel auf deinem Smartphone übertragen. Viel Spaß beim Spielen über die Festtage!

Weitere Funktionen von iAnyGo Single-Spot, Multi-Spot und Joystick zur Navigation möglich

GPX-Daten importieren und exportieren (z.B. um Routen für Pokémon Go zu speichern und später wieder abzurufen)

Standortwechsel für Apps und Spiele (z.B. um Pokémon aus anderen Regionen fangen, die in Deutschland nicht verfügbar sind)

Abkühlungs-Timer für Standort

Bis zu 15 Geräten möglich