Saisonale Analyse von Flugstörungen: Wann kommt es bei EasyJet am ehesten zu Verspätungen oder Flugausfällen?

26.04.2024

EasyJet ist eine britische Fluggesellschaft mit Sitz in Luton bei London sowie Tochtergesellschaften in der Schweiz (EasyJet Switzerland) und Wien (EasyJet Europe). Seit der Gründung im Jahr 1995 hat sich EasyJet zu einer der größten Billigfluggesellschaften Europas entwickelt. Das Unternehmen besitzt inzwischen 336 Flugzeuge und bedient 1.024 Routen in 36 Ländern und 155 Flughäfen.

Auf Reisen sind Flugstörungen leider keine Seltenheit. Mithilfe genauer Analysen lässt sich feststellen, in welchen Zeiträumen sie vermehrt auftreten. Ziel dieses Artikels ist es, saisonale Muster bei Flugstörungen von EasyJet zu untersuchen und Einsichten bereitzustellen, wann Flüge am wahrscheinlichsten verspätet starten oder sogar gestrichen werden.

Hintergrundinformationen Eine häufige Ursache für Flugverspätungen oder -ausfälle sind schlechte Wetterbedingungen, technische Probleme, unzureichende Flugsicherheit oder auch Streiks. Generell haben Passagiere das Recht, bei einer EasyJet Verspätung Entschädigung zu verlangen. Statistiken zufolge wurden im Jahr 2023 weltweit mehr als 10 Millionen Flüge durchgeführt. Trotz Streiks, vermehrt ungünstiger Wetterbedingungen und nicht zuletzt Störungen aufgrund der Russland-Ukraine Krise erreichten 71% der Flüge pünktlich ihr Ziel. Zum Vergleich: 2022 waren es 71,3%.

Saisonale Analyse von Flugstörungen Das Wetter kann in der Luftfahrt ein Stör- und Sicherheitsfaktor sein. Bei kritischen Wetterbedingungen sind hervorragende meteorologische Kenntnisse erforderlich, um die richtige Entscheidung treffen zu können. Die Kosten durch wetterbedingte Verspätungen und Flugausfälle liegen jährlich in Milliardenhöhe. Frühling In den Frühlingsmonaten sind die Wetterbedingungen oft wechselnd und schwer voraussehbar. Plötzliche Wetterschwankungen und unerwartete Wintereinbrüche können den Flugverkehr stören. Im März 2023 beispielsweise kam es besonders auf den Flughäfen Frankfurt/Main und Lissabon zu Flugverspätungen aufgrund von schlechten Sichtverhältnissen. Sommer Besonders von Juni bis August kann es aufgrund der hohen Anzahl sowohl an Flügen als auch an Passagieren zu Verspätungen kommen. Allerdings kam es im Sommer 2023 vergleichsweise zu weniger Flugstörungen als 2022. Der am stärksten betroffene deutsche Flughafen war Frankfurt am Main. Hier wurden die Hälfte aller Flugausfälle und ein Viertel der Verspätungen verzeichnet. Düsseldorf hingegen konnte die Anzahl von ausgefallenen Flügen im Vergleich zu 2022 um mehr als die Hälfte reduzieren. Auch in den Sommermonaten kann das Wetter zu erheblichen Flugstörungen führen. Heftige Sommergewitter mit hohen Windgeschwindigkeiten sind keine Seltenheit. Im vergangenen Jahr war der 25. August der Tag mit den meisten Flugverspätungen und -ausfällen in Deutschland. Die meisten Verspätungen gab es im Sommer 2023 bei Flügen nach Mallorca sowie nach Antalya. Herbst Starke Regenfälle oder Nebel können den Flugverkehr im Herbst erheblich beeinträchtigen. Die Start- und Landepünktlichkeit im Oktober 2023 lag etwas höher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Winter Schnee, Eis und Nebel können den reibungslosen Flugverkehr erheblich stören. Bei starken Schneefällen kann es im Extremfall sogar zur zeitweiligen Einstellung von Flügen kommen. Die Flugpünktlichkeit lag im Winter 2023 bei rund 65%. Ursachen für Ausfälle und Verspätungen waren vor allem winterliche Wetterbedingungen. Besonders zu Beginn und Ende der Sommerferien kommt es zu Problemen aufgrund von erhöhtem Passagieraufkommen, genauso wie in den Herbstferien. In den Wintermonaten sind meist Wetterverhältnisse Grund für Flugstörungen.

Vergleichende Analyse Die durchschnittliche Ankunftspünktlichkeit von Flügen lag im Jahr 2023 bei 71%, leicht unter dem Wert von 2022 (71,3%) und deutlich unter dem Wert von 2019 (78,1%): Januar / Februar / März Die Pünktlichkeit bei der Ankunft bzw. Ankunft erreichte in den ersten Monaten 2024 zwischen 82.8% / 77.7%. Ende März fiel der Wert der pünktlich gestarteten Flüge auf rund 78%. April / Mai Im April 2023 wurde der Flugverkehr in Europa besonders durch die Arbeitskämpfe in Frankreich beeinträchtigt. Des Weiteren gab es Schwierigkeiten in Deutschland, Italien, Spanien und Portugal aufgrund von Flughafenstörungen. Die Abflugs- und Ankunftspünktlichkeit in den ersten Wochen dieses Monats lag nur zwischen 2% und 4% unter den Werten von 2019. In der letzten Maiwoche 2023 allerdings kam es besonders in Frankreich, Deutschland und Griechenland durch Kapazitätsprobleme, Personalbesetzung und ungünstige Wetterbedingungen zu Unregelmäßigkeiten (12% - 13% unter dem Wert von 2019). Juni / Juli In der ersten Junihälfte stieg die Anzahl an Flügen auf 91% des Wertes von 2019. Der Flughafen Istanbul meldete am 11.6.2023 die höchste Anzahl an Bewegungen aller Zeiten an einem europäischen Flughafen. Die Pünktlichkeit lag 3% - 4% unter den Werten von 2019, besonders aufgrund von Wetter, Kapazitäts- und Personalproblemen. Der Prozentsatz der Flugverspätungen im Juli betrug 9% und 10% unter 2019. August / September / Oktober Im August allerdings verbesserte sich die Pünktlichkeit und erreichte sogar zwischen 0,5 und 1,9% höhere Werte als im Jahr 2019. September und Oktober zeigen einen deutlichen Rückfall unter die Prozentsätze von 2019, jedoch sind die Werte besser als in 2022. November / Dezember Erwartungsgemäß nahm die Pünktlichkeit von Flügen in den Wintermonaten ab und fiel sowohl unter die Werte von 2019 als auch die des Vorjahres. Hauptgrund dafür waren schlechte Wetterverhältnisse.

Strategien zur Minderung

