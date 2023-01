2022 gab es ungewöhnlich wenige Kinofilm-Leaks

Gegen Jahresende werden üblicherweise viele Screener von kommenden Kinofilmen per Torrent verteilt. Diesmal aber nicht.

In den vergangenen Jahren gab es einen verlässlichen Strom neuer Kinofilm-Leaks auf Torrent-Webseiten, in diesem Jahr ist der Rückgang dieser illegal verbreiteten Dateien aber auffällig. Wie Torrentfreak berichtet, könnte es zwar sein, dass einige Filme später als üblich auftauchen, es gebe aber einige Hinweise, dass dies nicht passieren werde.

Trockene Screener-Saison

Bei den Filmkopien, die vor Silvester üblicherweise die Runde machen, handelte es sich bisher um Screener. Das sind Filmkopien, die vor offiziellen Kinostarts an Journalisten, Festival-Juroren und andere Stakeholder aus der Filmbranche weitergegeben werden. Es handelt sich meist um Aufnahmen in niedriger Qualität, oftmals fehlen bestimmte Inhalte des Filmes noch und sind durch Platzhalter ersetzt.

In den vergangenen Jahren wurden solche Kinofilm-Leaks dennoch in großer Zahl verbreitet, oftmals ab September oder Oktober. 2022 blieb die große Welle an durchgesickerten Screenern jedoch aus.

Verkürzte Release-Fenster

Einerseits könnte das daran liegen, dass eine große Release-Gruppe namens EVO vor wenigen Wochen mysteriöserweise verschwunden ist. Verstärktes rechtliches Vorgehen seitens der Filmindustrie könnte dafür verantwortlich sein, dass immer weniger Akteure es wagen, Filme illegal zu veröffentlichen.

Andererseits wurden die Release-Fenster verkürzt. Screener werden also oft - wenn überhaupt vorhanden - erst sehr knapp vor dem tatsächlichen Start des Kinofilms ausgeschickt. Von den Filmen sind daher schneller Kopien in höherer Qualität per Torrent verfügbar, weshalb das Ergattern von Screenern weniger notwendig erscheint. "Filmpiraterie" ist insofern nicht zurückgegangen, Filme werden aber immer öfter erst dann illegal verfügbar, wenn sie bereits im Kino zu sehen sind oder im Handel erworben werden können.