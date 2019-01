2,4 Kilometer lange Roboter-Züge bringen Eisenerz von der Mine zur Küste

Das Bergbauunternehmen Rio Tinto setzt nun vollautomatisierte Züge im Regelbetrieb ein. Nach einer Testphase sind jetzt 2,4 Kilometer lange Züge im Einsatz, die das Eisenerz von insgesamt 16 Minen an die Küste transportieren, um es von insgesamt vier Häfen aus zu verschiffen. Das berichtet golem.de.



Dazu hat Rio Tinto nun Züge im vollautomatischen Betrieb installiert, die vollkommen ohne Lokführer auskommen. Der Zug achtet von selbst darauf, dass die zu befahrene Strecke frei ist und das alles einwandfrei funktioniert. Vor Ort sitzt niemand, der das kontrolliert, aber ganz ohne Aufpasser geht es freilich nicht: In einem Kontrollzentrum im 1500 Kilometer entfernten Perth werden die Züge überwacht. Bereits mehr als eine Million Fahrten sind erfolgreich absolviert worden, teilt das Unternehmen in einer Presseaussendung mit.