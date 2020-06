24 Stunden Berlin: Polizei zufrieden mit Twitter-Aktion

Interessierte konnten live unter dem Hashtag #24hPolizei an Polizeieinsätzen teilhaben. Durch die kurzen Nachrichten ließ sich die Entwicklung einer sommerlichen Wochenendnacht in der Großstadt Berlin nachvollziehen - aus der Perspektive der Polizei: Die ersten Einsätze galten eher banalen Ursachen wie Streitereien, kleineren Bränden oder Lärmbelästigungen. Am späten Abend und in der Nacht wurden die Menschen dann aggressiver und die Ordnungshüter mussten entsprechend energischer eingreifen.

Immer häufiger wurde die Polizei zu Gewalttätigkeiten gerufen. Auffallend oft griffen Männer ihre Ex-Freundinnen an oder schlugen auf andere Frauen ein. In Kneipen und auf Partys kam es zu Prügeleien zwischen betrunkenen Menschen. Morgens riefen viele bestohlene Menschen die Polizei zu gerade entdeckten Diebstählen. In Parks oder geparkten Autos lagen Schlafende. Immer wieder wurden Vermisste gemeldet. Dann folgten zahlreiche Polizeieinsätze wegen zugeparkter Einfahrten, die das Twitter-Team aber nicht alle einzeln meldete.