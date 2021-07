3D Druck im Internet: Günstig, aber mit Tücken

Vorteil Nummer 1: Die Materialauswahl Nahezu alle 3D-Drucker für den Privatnutzer basieren auf additiven Verfahren, das heißt, sie tragen, meist durch das Erwärmen des Ausgangsmaterials, Schicht um Schicht des Modells auf und konstruieren so das Endprodukt. Dieses Verfahren nennt man auch Fused Deposition Modelling (FDM). Das dauert bei großen Objekten relativ lange und ist, im Vergleich zu industriellen Geräten, relativ ungenau. 3D-Druck-Dienste wie Shapeways und i.materialise ermöglichen den Zugang zu professionellen 3D-Druckern, die sonst aus Kostengründen nur in der Industrie für die Fertigung von Prototypen Anwendung finden. Hoch entwickelte Laser-Sinter ermöglichen sogar die Herstellung von Objekten, die aus vielen kleinen, verschieden farbigen Teilen bestehen, in einem einzigen Fertigungsschritt.

Zum Erfolg dieser Communities hat auch die Verbreitung von einfacher 3D- und CAD-Software, wie Blender oder Autodesk Inventor, beigetragen. Beide werden auch im Profibereich verwendet und sind, solange sie für private Zwecke eingesetzt werden, kostenlos. Einsteiger können mit Tinkercad den Einstieg in die 3D-Modellierung erlernen. Der Funktionsumfang ist allerdings auf das Nötigste beschränkt, sodass damit lediglich einfache Modelle erzeugt werden können. Per Knopfdruck lassen sich diese gleich direkt bei Shapeways in Auftrag geben.

. Immer wieder gibt es Abmahnungen gegenüber den Erstellern von markenrechtlich geschützten Objekten. So verbot das Filmstudio Paramount einem Blogger die Verbreitung eines 3D-Modells des bekannten Würfels aus dem Spielberg-Film Super 8 . Auch gegenüber den Erstellern von 3D-Modellen der Figuren aus dem Tabletop-Spiel Warhammer gab es immer wieder Abmahnungen. Doch die betroffenen Objekte waren alle markenrechtlich geschützt. Viele andere Objekte aus dem Alltag unterliegen diesem Schutz nicht und dürften nach derzeitiger Rechtslage - zumindest zu privaten Zwecken - hergestellt werden.

Selbst Lego-Steine dürfen theoretisch zu Hause in Massen produziert werden. Das liegt aber vor allem am 1988 abgelaufenen Patent, das trotz vielfacher Bemühungen des dänischen Unternehmens nicht erneuert werden konnte. Das Beispiel von Lego zeigt allerdings, wie schwierig es derzeit ist, 3D-Modelle markenrechtlich schützen zu lassen. Der deutsche Bundesgerichtshof wies 2009 einen Antrag von Lego gegen die Löschung der Marke ab und begründete dies damit, da ihre dreidimensionale Gestaltung „ausschließlich aus der Form der Ware" bestehe, die „zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist".

Dennoch sieht die Interessensgruppe Public Knowledge derzeit keinen Handlungsbedarf im rechtlichen Bereich, da man damit das Wachstum bremsen und möglicherweise sogar eine Massentauglichkeit der Bewegung verhindern könnte. So meinte Michael Weinberg, Autor der von Public Knowledge in Auftrag gegebenen Studie "It will be awesome if they don`t screw it up", die sich mit Rechstfragen im 3D-Druck beschäftigt: "Man sollte 3D-Druck nicht ignorieren, aber es ist womöglich etwas zu früh, um bereits einen eigenen Gesetzesrahmen dafür zu schaffen. Das wäre in etwa so, als würde man versuchen, das Internet im Jahr 1992 zu regulieren."

Auch die Betreiber von Pirate Bay glauben in der mit Scherzen gespickten Ankündigung der neuen Kategorie an einen Paradigmenwechsel. "Wir wollten uns sogar in The Product Bay umbenennen - doch wir hatten keinen Grafiker in der Nähe, der uns ein Logo designen konnte. In der Zukunft werden wir uns mit Sicherheit einen ausdrucken können."