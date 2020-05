90 Prozent des Elektroschrotts werden illegal entsorgt

„Wir sind konfrontiert mit der Entstehung eines beispiellosen Tsunamis aus Elektroschrotts“, erklärte UNEP-Direktor Achim Steiner zur Veröffentlichung des Berichts „Waste Crimes, Waste Risks“ („Müll-Verbrechen, Müll-Gefahren“). „Das ist nicht einfach nur ein großer Teil des nicht recycelbaren Müllbergs der Welt, sondern birgt wegen der giftigen Bestandteile auch Gefahren für die Gesundheit und die Umwelt.“

Die Hauptziele für legale wie auch illegale Exporte von Elektroschrott sind UNEP zufolge Länder in Afrika und Asien. In Ghana und Nigeria werden demnach Afrikas größte Halden für illegal verbrachten Müll unterhalten, gefolgt von der Elfenbeinküste und der Demokratischen Republik Kongo. In Asien werde „E-Waste“ unter anderem in China, Indien, Pakistan und Bangladesch auf oft illegale Weise entsorgt.