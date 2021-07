Amazon bietet Kundendienst per Videochat an

Amazon hat den in den USA etablierten Kundendienst Mayday nun auch für seine .de-Plattform installiert. Kunden eines Kindle-Fire-HDX-Tablets sollen Videochat-Support erhalten.

Wie Amazon in einer Pressemitteilung bekanntgab, ist der Videochat-Support Mayday für Kindle-Fire-HDX-Tablets (hier geht es zum Testbericht) nun auch für Kunden von amazon.de verfügbar. Über einen freigeschalteten Menüpunkt im Kindle-Betriebssystem sollen Kunden bei Problemen in maximal 15 Sekunden mit einem Technikexperten verbunden werden. Der Kindle-Kunde sieht den Amazon-Mitarbeiter per Video, das eigene Abbild wird aber nicht übertragen.