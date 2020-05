Kindle Fire HDX 8.9 im Test: Das alternative iPad Air

Die HDX-Serie ist die erste der Kindle Fire Reihe, die eine Rückkamera hat. die Kamera-App bietet keine manuellen Einstellungen wie Belichtungskorrektur, Weißabgleich oder Effekte, aber einen HDR- und Schwenkpanorama-Modus. Touch-Fokus ist möglich, dieser ist aber nicht gänzlich verlässlich. Besonders bei hellen Motiven, die links oder rechts von der Bildschirmmitte liegen, wird häufig nicht korrekt scharf gestellt.

Bei gutem Licht gibt es auch gute Aufnahmen, bei Kunstlicht sind schnell Bildrauschen und blasse Farben bemerkbar – bei dem hervorragenden Display des HDX 8.9 bleibt kaum eine Bildstörung verborgen. Videos können in 1080p aufgenommen werden.

Die Stereo-Lautsprecher sind an der Rückseite, in der linken und rechten oberen Ecke, angebracht. Sie sind leicht schräg gestellt, sodass der Ton nicht gänzlich blockiert wird, wenn das Tablet flach am Tisch liegt. Auch wenn Schutzhüllen verwendet werden, bleibt so noch etwas Abstand zwischen Lautsprecher-Öffnung und Hülle, damit sich der Ton besser entfalten kann.

Die maximale Lautstärke ist ausreichend. Die Tonqualität nimmt erst in der höchsten Stufe ab – allerdings ist der Sound allgemein eher dumpf. Am besten klingt der HDX 8.9 wenn er in Händen gehalten wird. Am Tisch liegend oder in der Origami-Hülle ist der Ton noch dumpfer.