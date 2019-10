Audi e-tron zu Notarztwagen umgebaut

Ähnliche Projekte

In anderen Ländern wurden bereits ähnliche Versuche unternommen, Elektroautos zu Notfallfahrzeugen umzurüsten. In den Niederlanden gibt es etwa ein Tesla Model X, das Ersthelfer transportiert. Ebenfalls in den Niederlanden tritt das Unternehmen Falck an, um Tesla Model X für diverse Rettungsdienstleister zu tranformieren.