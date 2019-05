Audi vernetzt seine Autos nun auch in Europa mit Ampeln

Seit zwei Jahren in USA im Einsatz

In den USA bietet Audi diesen Service bereits seit zwei Jahren an, unter anderem in Las Vegas, Los Angeles und Washington D.C. Allein in der US-Hauptstadt seien rund 1000 Kreuzungen mit Ampelinformationen vernetzt.

Aufgrund der dezentralen Infrastruktur mit unterschiedlicher Verkehrstechnik sei eine Serieneinführung des Dienstes in Deutschland jedoch aufwendiger, sagte Audi-Manager Andre Hainzlmaier. Langfristig soll damit der Verkehrsfluss in den Städten entspannt werden. Weitere Städte in Europa sollen ab 2020 folgen, kündigte Audi an.

"Wenige grüne Ampeln erwischt"

Das US-Magazin Mashable hat erst kürzlich das vernetzte Ampel-System von Audi in den USA getestet und dabei festgestellt, dass es trotz Assistenten schwierig war, die "Grüne Welle" zu erwischen.

Ein Grund dafür ist, dass sich die vernetzten Ampeln meist in dicht verbauten, stark befahrenen Straßen befinden. Daher sei es meist sehr schwierig im Kolonnenverkehr seine Geschwindigkeit frei zu wählen, da man ohnehin nur so schnell beziehungsweise so langsam fahren kann, wie das vordere Fahrzeug.