Balotelli schnappt sich Handy und feiert Tor mit Instagram-Story

Der 28 Jahre alte Angreifer von Olympique Marseille traf am Sonntag im Spiel gegen AS Saint-Etienne in der 12. Minute zum 1:0 (Endstand 2:0). Nachdem er ins Tor getroffen hatte, rannte er auf einen hinter dem Tor stehenden Kameramann zu, schnappte sich ein Handy, filmte den Torjubel mit seinen Mitspielern - und veröffentlichte das Video in einer Instagram-Story sowie in einem Instagram-Posting.