Betrug mit DPD: „Das Paket wurde an das Lager zurückgesandt“

Eine neue Phishing-Welle per Mail ist gerade im Umlauf. Diese ist besonders tückisch, weil ein paar der üblichen Warn-Indikatoren nicht vorhanden sind. So wird etwa kein kleiner Geldbetrag verlangt oder mit anfallenden Kosten gedroht. Der Motivator ist, dass man angeblich ein Paket verpasst hat – was ja durchaus mal vorkommen kann.

Fehler auf den zweiten Blick

Als Absender scheint DPD auf. Der Betreff lautet: „Das Paket wurde an das Lager zurückgesandt.“ Auch der Text in der Mail ist, für ein Phishing-Mail, überraschend fehlerfrei: „DPD Austria hat versucht, Ihr Paket zuzustellen, aber Sie waren nicht da oder es gab keinen sicheren Ort, an dem Sie es abgeben konnten.“