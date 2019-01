Britischer Gesundheitsminister droht mit Social-Media-Verbot

Papyrus, eine NGO, die suizidgefährdeten Jugendlichen hilft, wurde nach dem Bericht von knapp 30 Familien kontaktiert, die ähnliches berichteten. Hancock richtete daraufhin einen öffentlichen Brief an US-Unternehmen wie Google, Snapchat, Twitter, Pinterest, Apple und Facebook, in dem er dazu aufrief, „dass es noch mehr Handlungsbedarf gibt“.

Instagram will Vorgehen überdenken

„Es ist an der Zeit, dass Internet- und Social-Media-Anbieter einen Schritt nach vor machen und diese Inhalte ein für alle mal entfernen“, so Hancock. Facebook entschuldigte sich bereits im Vorfeld öffentlich für den Vorfall und betonte, dass derartige Inhalte keinen Platz auf der Plattform hätten. Instagram sagte, man arbeite mit Expertengruppen zusammen, die die Plattform bei dem Thema Suizid und selbstverletzenden Inhalten unterstützen. Statt „gewisse Inhalte zu entfernen“, wolle man lieber Menschen, die sich diese Inhalte ansehen, veröffentlichen oder damit interagieren direkt Hilfe anbieten. Die Facebook-Plattform wolle aber nun seine Richtlinien zu diesem Thema überdenken.