Checkfelix: "Der Buchungsvorgang nervt am meisten"

Ein weiteres Problem will Checkfelix zusammen mit Kayak ebenfalls rasch in Angriff nehmen. So haben versteckte Zusatzgebühren – etwa für die mancherorts unumgängliche Kreditkartenbuchung oder die Bearbeitungsgebühr – mittlerweile dazu geführt, dass der in der Suchmaschine ausgewiesene Preis teilweise um zig Euro von den tatsächlichen Gesamtkosten abweicht. Angebote, die auf Checkfelix am günstigsten aufgelistet werden, können am Ende des Buchungsvorgangs sich als viel teurer entpuppen.

„Das ist natürlich weder in unserem Sinn noch im Sinn unserer Kunden. Wir testen bereits eine technische Lösung, die alle versteckten Kosten miteinberechnet. Da wir dafür aber ebenfalls alle großen Buchungsanbieter an Bord haben wollen, wird die Umsetzung noch ein wenig dauern. Dass so eine Funktion kommt, ist allerdings definitiv geplant“, meint Saez im futurezone-Gespräch.