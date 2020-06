Das Manko der Technologie-Industrie: Männlich & weiß

Wie Google zeigt sich LinkedIn selbstkritisch, was die eigene Diversität betrifft. "Wir haben einige Arbeit vor uns", teilte LinkedIn in einem Blogeintrag mit. Man wolle eine Belegschaft haben, welche die Zusammensetzung der LinkedIn-User besser repäsentiere, so LinkedIn, das wie Google auf eine Reihe von Initiativen verwies, welche Frauen, aber auch ethnische Minderheiten stärker ins Boot der Tech-Industrie holen soll. Denn schließlich gehe es auch darum, die besten technischen Talente auf der ganzen Welt zu finden, fügte ein LinkedIn-Sprecher gegenüber Mashable hinzu.

Um das Ziel zu erreichen, will LinkedIn in Zukunft unter anderem transparenter mit dem Thema umgehen und hofft, dass auch andere Industriegrößen dem Beispiel von Google und LinkedIn folgen.