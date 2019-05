Der nächste Star-Wars-Film ist von den Game-of-Thrones-Machern

Mehrere Star-Wars-Serien für Disney-Streamingdienst

Das heißt aber nicht, dass sich Star-Wars-Fans nun drei Jahre gedulden müssen. Im November erscheint die Serie " Star Wars - The Mandalorian" auf dem Streamingdienst Disney+. Darüber hinaus wurde noch eine weitere Serie bestätigt, die den Star-Wars-Charakter Cassian Andor (aus Rogue One) in den Mittelpunkt stellt. Wie Disney-CEO Iger angedeutet hat, könnte bis 2022 sogar noch eine dritte Star-Wars-Serie auf Disney+ erscheinen.

Der Streamingdienst Disney+ wird im November in den USA mit Inhalten von Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm, National Geographic und 20th Century Fox starten. In den kommenden zwei Jahren soll Disney+ auch in Europa verfügbar sein.