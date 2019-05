Die besten Apps zu Game of Thrones für echte Fans und Neulinge

A Game of Thrones: Get Into the Books

Spannendes Material bietet „Get Into the Books“ vor allem jenen, die keine Zeit oder Lust auf die Bücher haben, aber sehr wohl die wichtigsten Stellen in ihrer Originalfassung lesen möchten. Mit der App können die wichtigsten und spannendsten Momente aus der TV-Show nochmal erlebt werden, wie sich eigentlich im Buch geschrieben sind. Die Anwendung hält von Staffel eins an sämtliche Ereignisse bereit, die für Zuschauer und Leser von Bedeutung sein könnten.

Sämtliche Auszüge werden begleitet von Karten, die genauestens zeigen, wo unser gewähltes Event passiert ist. Neben mehr als 40 Auszügen gibt es außerdem jede Menge extra verfasste Intros, damit wir uns in der Story zurechtfinden. Dank integrierter Anti-Spoiler-Funktion bleibt das Erlebnis frei von unerwünschten Infos.

A Game of Thrones: Get Into the Books ist kostenlos für iOS erhältlich.