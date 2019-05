Wieso die letzte Folge von Game of Thrones so schlecht ausgesehen hat

TV-Einstellungen

Selbst die Bildverbesserungsalgorithmen von Premium-TVs tun sich mit so einem Material schwer, die fehlenden Informationen in das Bild hineinzuinterpretieren. Bei einigen Modellen kann es zum „Verschlimmbessern“ kommen. Viele TVs versuchen aggressiv das Bild zu verbessern, was aber oft nicht für solch dunkle Filme und Serien gedacht ist. Besonders Einstellungen, die Bewegungen glätten oder verbessern sollen, machen meist das Gegenteil und lösen den sogenannten „Seifenopern-Effekt“ aus. Diese Einstellungen heißen etwa „Motionplus“, „Clearmotion“ oder ähnlich.

Für diese Folge von Game of Thrones einfach die Helligkeit und den Kontrast in den TV-Einstellungen zu erhöhen, bringt auch nicht viel. Die Bildinformationen fehlen trotzdem. Wenn statt ursprünglich 20 Abstufen von Grau bis Schwarz nur 3 Abstufen in der TV-Ausstrahlung zu sehen sind, wird das durch einen helleren Bildschirm genau das: heller, aber eben nicht mehr.

Allerdings kann man versuchen die voreingestellten Bildmodi des TVs zu nutzen, um etwas mehr herauszuholen. Diese heißen oft „Normal“, „Natürlich“, „Kalibriert“ oder ähnlich. Der Modus ist meist schnell gewechselt. Auch wenn das pixelige Bild dadurch nicht weniger pixelig wird, kann ein anderer Modus vielleicht dabei helfen, dass man das Bild als stimmiger wahrnimmt, ohne sich stundenlang mit den TV-Einstellungen beschäftigen zu müssen.

Warten auf die Blu-ray

Wer Game of Thrones in besserer Qualität schauen will, muss sich gedulden. Solange HBO nicht eine neue Version mit mehr Bildinformationen zum Streamen freigibt, wird „The Long Night“ pixelig aussehen. Dementsprechend sind auch Streams über Sky oder Downloads aus dem Internet nicht in einer besseren Qualität.

Möglicherweise wird HBO erst die Streaming-Qualität erhöhen, wenn die Staffel 8 fertig ausgestrahlt ist oder die Blu-ray der achten Staffel erscheint. Staffel 8 wird nicht nur als normale Blu-ray, sondern auch als 4K Blu-ray erscheinen. Wann das soweit ist, ist aber noch nicht bekannt.