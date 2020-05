Die Bankomatkarte wird zum Öffi-Fahrschein

Das Besondere in Lissabon ist nämlich: die „Smart Card“ lässt sich intermodal, also für verschiedene Verkehrsmittel, und interoperabel, also für verschiedene Verkehrsunternehmen und Tarifverbünde sowie angeschlossene Dienstleister einsetzen. Lissabons Passagiere können auf diesem Weg alle Verkehrsmittel mit einem E-Ticket nutzen. Ab Jahresende geht das auch mit der kontaktlosen Caixa-Bankomatkarte, die dadurch zur „E-Geldbörse“ wird.

Was zuerst nach Vorteil klingt, muss nicht für alle Passagiere zwingend einer sein: Die Bankomatkarte ist schließlich einer Person zugeordnet, die „Smart Card“ hingegen kann auch anonym als Prepaid-Karte betrieben und regelmäßig aufgeladen werden. Selbst wenn man beim Aussteigen eine der restlichen 40 Stationen benutzt, bei der das System in Lissabon nach wie vor „offen“, also ohne Schranken ist, muss man die „Smart Card“ zum Auschecken hinhalten.