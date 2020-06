Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Per Zufallsgenerator wurden nun die Gewinner ermittelt: Platz eins und somit der Hauptpreis, ein Brother A3 Multifunktionsdrucker, geht an Heidi K., Platz zwei, ein Spotify-Halbjahressaccount im Wert von 59,94 Euro, geht an Günther S. und Platz drei, der iTunes-Gutschein, geht an Georg D.

Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die futurezone gratuliert herzlich. Am kommenden Wochenende geht es wie gewohnt mit dem nächsten Quiz weiter. Der Hauptpreis wird am Freitag bekanntgegeben!

Die korrekten Antworten

Eine Untersuchung des Internet-Traffic hat gezeigt, dass 2 Prozent des Datenverkehrs worauf zurückzuführen sind?

Automatisierte Kommentar-Bots

Wovon erhofft sich Microsofts neuer Österreich-Chef 10.000 neue Jobs?

Cloud Computing

Warum wurde die Veröffentlichung von Firefox 11 diese Woche um einen Tag verschoben?

ein Microsoft-Patch wurde abgewartet

Um welchen Betrag wurde das anvisierte Budget-Ziel des Spielestudios Double Fine auf der Plattform Kickstarter überschritten?

2,9 Millionen US-Dollar

Mit welcher Firma kooperiert das Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut bei seiner interaktiven Schaufenster-Shopping-Lösung?

Adidas

Welches Jahr war in punkto Absatz das beste für die Enzyclopedia Britannica?

1990

Wieviel Geld konnte Wappwolf für den Ausbau seines Web-Automatisierungs-Dienstes bis dato einsammeln?

350.000 Euro

Welche Druckgeschwindigkeit erreicht der Nano-3D-Drucker der TU Wien?

5 Meter/Sekunde

Welche Missstände beanstanden Nutzer der App „Love Clean London“ am meisten?

Graffitis

Wie viel Prozent der Befragten können sich laut der Facebook-Studie, die die futurezone gemeinsam mit der WU Wien durchgeführt hat, ein Leben ohne die Plattform kaum vorstellen?

14 Prozent