Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Die Gewinner

Per Zufallsgenerator wurden nun die Gewinner ermittelt: Platz eins, das Windows 8 Tablet Vaio Tap 11 von Sony geht an Christoph M. (chrmahr), Platz zwei, das UN-Gebäude aus der Lego Architecture-Serie geht an Martin A. (garfield) und der dritte Platz, der 25€-iTunes-Gutschein geht an Harald S. (Harry1304).

Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die futurezone gratuliert herzlich. Am kommenden Wochenende geht es mit dem nächsten Quiz weiter. Der Hauptpreis wird am Freitag bekanntgegeben.

Die korrekten Antworten:

Bei welchem österreichischen Energieversorger bekommen Kunden bereits ausschließlich digitale Stromzähler installiert?

Energie AG

Wie heißt die auf Verwaltungsdaten basierende freie Internet-Grundkarte Österreichs?

basemap.at

Welchen Codenamen trägt der angebliche Prototyp von Nokias erstem Android-Smartphone?

Normandy

Wie viele Mitarbeiter beschäftigte der von Google übernommene Thermostat-Hersteller Nest zuletzt?

280

In welchem Land wird der vom Versandhändler Pearl angebotene Billig-3D-Drucker hergestellt?

China

Wie viele Metalle sind in einem modernen Mobiltelefon enthalten?

Rund 60

Wie heißt das von Verschlüsselungs- und Sicherheitsexperten entwickelte sichere Smartphone, das am Mobile World Congress (MWC) präsentiert werden soll?

Blackphone

Wie alt ist die derzeit noch gültige Datenschutzrichtlinie der Wikipedia?

6 Jahre

Universitäten aus welcher österreichischen Stadt starten im März kostenlose Online-Vorlesungen?

Graz

Um wie viel Prozent sind die Mobilfunkpreise in Österreich im vierten Quartal 2013 durchschnittlich gestiegen?

Rund 10 Prozent