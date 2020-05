Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Die Gewinner

Per Zufallsgenerator wurden nun die Gewinner ermittelt: Platz eins, die Sony QX10-Objektivkamera geht an Albert Z. (fatzgenfatz), Platz zwei, der Schiefe Turm von Pisa aus der LEGO-Architecture-Reihe geht an Alexander G. (nemesiscain) und der dritte Platz, der Schlüsselfinder "Whistle" von radbag.de geht an Friedrich V. (Winz25).

Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die futurezone gratuliert herzlich. Am kommenden Wochenende geht es mit dem nächsten Quiz weiter. Der Hauptpreis wird am Freitag bekanntgegeben.