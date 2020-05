Sonys Objektiv-Kamera QX10 im Test: Minimalistisch gut

Um die QX10 in Verbindung mit einem Smartphone zu nutzen, muss man es zuerst damit verbinden. Hat man ein NFC-fähiges Gerät, muss man die beiden Geräte nur nah aneinanderhalten und die Verbindung wird automatisch hergestellt. Funktioniert der Verbindungsaufbau über NFC nicht, muss man das WLAN-Netz manuell hinzufügen. Die entsprechende SSID und den notwendigen Schlüssel findet man entweder im Handbuch oder auf einem Sticker auf dem Akkudeckel. Wie schnell der Verbindungsaufbau dauert, hängt in der Praxis stark von den Außenbedingungen ab. Funken zahlreiche WLAN-Netzwerke in der Umgebung, dauert es länger und es treten auch im Betrieb verstärkt Verzögerungen auf. Im Alltag klappt der Aufbau zwar in der Regel problemlos, zwischen fünf und zehn Sekunden muss man sich aber auch unter optimalen Bedingungen gedulden.

Ist die Kamera mit dem Handy verbunden, kann man die App Play Memories Mobile starten und auf die Foto-Funktionen zugreifen. Neben einem normalen Automatik-Modus gibt es noch einen “Superior Auto Mode” sowie eine Programmautomatik. Bei Letzterer kann man Belichtungskorrekturen vornehmen sowie den Weißabgleich manuell festlegen. Abgesehen davon kann man lediglich die Qualität der geschossenen Fotos regulieren.