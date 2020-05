“Die Säulen des Journalismus sind bedroht”

Gibt es gewisse Strategien und Versuche, die Sie persönlich als vielversprechend einschätzen?

Zum Beispiel fällt mir das Projekt “Correkt!v” ein, das vor wenigen Monaten gestartet ist, mit Geld das im Grunde aus dem Verlag mit einer Stiftung im Hintergrund kommt. Sie sagen explizit: Wir wollen investigative Recherche machen und die dann auch anderen Medien zur Verfügung stellen. Sie beginnen nicht mit einem Geschäftsmodell, sondern stützen sich eben erst einmal auf eine Stiftung. Aber sie wollen sich natürlich langfristig aufstellen und das jetzt einmal ausprobieren.

Glauben Sie an Paid-Content-Modelle? Kann man die Leserschaft im Netz nach Jahren von kostenlos zugänglichen Nachrichten jetzt noch einmal “umerziehen”?

Ich glaube, der eigentliche Test diesbezüglich wird in Deutschland erst noch gemacht. Die Süddeutsche etwa will vermutlich Ende des Jahres, den gesamten Onlineauftritt zu Paid Content machen und nur noch ein paar Artikel kostenlos anbieten. Auch bei der FAZ gibt es Überlegungen. Ich finde es ein schwieriges Thema. Denn das, was das Netz ausmacht, ist die Möglichkeit, Dinge teilen zu können. Menschen nehmen Nachrichten ja auch dadurch auf, dass es in ihre Facebook- und Twitterstreams gepostet wird. Sobald man an eine Barriere kommt, ist die Schwelle natürlich sehr hoch, sich zu registrieren. Das ist auch technologisch enttäuschend, weil allein der Prozess des Anmeldens immer noch viel zu mühsam ist. Ich bin aber gespannt, wie das wird.

Ich glaube, dass vieles an Zeitungsinhalten, das heute noch frei verfügbar ist, das im nächsten Jahr nicht mehr sein wird. Ich habe eine gewisse Skepsis, finde es aber auch gut, weil dann tatsächliche Inhalte angeboten werden müssen, die zu einer größeren Differenzierung führen. Dann können Leute sagen: Ok, ich zahle jetzt für die Süddeutsche, aber ich weiß auch, warum ich das tue.

Es gibt auch den Ansatz, eher über technologische Neuerungen und Funktionen kostenpflichtige Modelle aufzubauen - also etwa spezielle Kommentarfunktionen, Communtiy-Bereiche oder Werbefreiheit. Was halten Sie davon?

Wenn so etwas gelingt, würde es mich freuen. Denn ich finde es toll, je mehr Inhalte man frei anbieten kann - sodass jeder auf eine riesige Vielfalt zugreifen kann. Aber vielleicht gelingt es ja tatsächlich einmal mit gutem Journalismus, guten Inhalten, die Leute zu überzeugen.

Machen Qualitätsmedien im Netz aufgrund des steigenden Drucks den Fehler, ihre eigenen Standards für den schnellen und billigen Klick immer weiter runterzusetzen? Wie entkommt man diesem Teufelskreis wieder?

Diese Entwicklung kommt eben aus der Fixierung auf Werbeerlöse. Dadurch, dass sich alles nur über Werbung finanziert, Werbung im Netz aber nur sehr wenig bringt. Und so gibt es wirklich diesen Wettlauf um jeden Klick und Geschichten, die eigentlich Boulevard wären, werden dann auch noch mitgenommen. Daher hoffe ich auch, dass es andere Finanzierungsmodelle gibt. Nicht weil ich Werbung ablehne, aber diese Inflation, dass alle immer mehr machen, führt nicht unbedingt dazu, dass die Leser besser informiert sind, noch führt sie dazu, dass die Medien auf einen grünen Zweig kommen.

Welchen Stellenwert haben Zugriffszahlen für Sie persönlich in Ihrer Arbeit?

Klar möchte man, dass die eigenen Artikel möglichst viel gelesen werden. Und natürlich spielt immer die Versuchung hinein, wie gestalte ich den Text jetzt so, dass ihn vielleicht noch ein paar Leute mehr über Google finden. Aber letztlich ist das nicht das Entscheidende. Ich möchte das aufschreiben, was ich wichtig finde, und so, dass ich dazu stehen kann.

Bei den Medienhäusern gibt es sehr viel Wehklagen über internationale IT-Konzerne wie Google, woraus Dinge wie das Leistungsschutzrecht in Deutschland resultieren. Wie sollten die Verlage mit Google und Co aus Ihrer Sicht umgehen?

Das Lustige ist ja, dass die Verlage auch mit Google zusammenarbeiten und sich ihre Werbung vermarkten lassen. Es ist absolut richtig, sich kritisch mit Google auseinanderzusetzen und zu schauen, ob sie ihre Macht missbrauchen. Was aber nichts nützt, ist diese Verteufelung und Google als generelles Feindbild, nur aufgrund seiner Größe. Es ist schon so, dass Google seine Größe erreicht hat, weil sie eine Dienstleistung bieten, die die Leute schätzen und jeder Google-Suche-Nutzer täglich den Eindruck hat: Das ist für mich nützlich. Dagegen ist erstmal nichts zu sagen. Die Absurdität am Leistungsschutzrecht ist eben auch, dass die Verlage ja davon profitieren, dass Google ihnen die Nutzer bringt. Dann zu sagen, gebt mir auch noch Geld dafür, dem fehlt jede innere Logik. Google wird nicht die Frage für die Verlage beantworten, wie sie sich in Zukunft finanzieren sollen.