Digitalisierung: "Den Faktor Mensch mitdenken"

Junge Menschen, die sich nach Cybermobbing das Leben nehmen, Computersucht und Hasspostings in Online-Netzwerken, in denen zu Gewalt aufgerufen wird. Die Digitalisierung verändere nicht nur unsere Arbeitswelt und unser Kommunikationsverhalten, sondern zeige auch negative Auswirkungen auf Menschen und Gesellschaft, sagt die Psychologin Petra Sansone bei der vom Kuratorium Sicheres Österreich (KSÖ) veranstalteten Vortragsreihe "Mensch & IT-Sicherheit in der Digitalisierung" bei einer IKT-Sicherheitskonferenz des Bundesheeres am Mittwoch im Tiroler Alpbach.

"Nur das Gesicht ist neu"

Viele der Phänomene, die heute der Digitalisierung zugeschrieben würden, seien nicht neu, ihre Wirkung werde durch die Technik jedoch verstärkt. Das Cybermobbing sei etwa eine moderne Spielart, Menschen an den Rand zu drängen und von Gruppen auszuschließen. "Es ist nur das Gesicht neu", sagt Sansone. Cyber-Mobbing habe aber massive Auswirkungen. Studien hätten ergeben, dass die Folgen für Jugendliche genauso massiv und traumatisierend seien wie Gewalterfahrungen oder sexueller Missbrauch.

Auch extreme Haltungen, wie sie in Online-Netzwerken vermittelt würden, habe es immer gegeben. "Durch die Vernetzung erscheinen sie aber viel dominanter als sie sind." Filterblasen habe es ebenso bereits lange vor der Digitalisierung gegeben. "Wir produzieren sie selber, weil wir dazu neigen, unsere Meinungen zu bestätigen und in Schubladen zu denken. Das hilft bei der Komplexitätsreduktion", erläutert Sansone. Lösungen für diese Probleme seien deshalb auch weniger bei der Technik, sondern beim Menschen zu suchen, empfahl die Psychologin. Der Faktor Mensch müsse bei technischen Entwicklungen mitgedacht werden.