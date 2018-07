Display ersetzt Leinwand: Im September eröffnet Österreichs erstes LED-Kino

Das Format von 4096 mal 2160 Pixeln erlaube die Darstellung der üblichen Kinoformate 'flat' und 'scope' in 4K und ohne die störenden dunkelgrauen Streifen. Die Leuchtkraft des Cinema LED Screens, das unter dem Markennamen Samsung Onyx geführt wird, soll zehnmal stärker als bei herkömmlichen Kinoprojektoren sein. Die Lichtstärke wird mit 146 fL (Foot Lambert) beziehungsweise 500 Nits ( Candela pro Quadratmeter) angegeben. Neben 3D-Filmen könnten auch HDR-Inhalte "quasi verlustfrei ausgespielt werden".

Ab September in Österreich

Das Cineplexx Wienerberg in Wien wird derzeit gerade umgebaut. Nach der Renovierung wird es den ersten Kinosaal mit einem Samsung Onyx Screen beheimaten. Wann der Kinosaal mit der neuen Technik seine Premiere feiert, ist derzeit noch unklar - es soll jedenfalls im September sein, erklärt eine Cineplexx-Sprecherin im Gespräch mit der futurezone.

In Deutschland ist das Kino Traumpalast in Esslingen das erste Kino mit einer LED-Wand, das erst vor einigen Tagen eröffnet hat. In der Schweiz verfügt das "Arena Cinemas Sihlcity Switzerland" bereits seit März über die Samsung-LED-Wand.