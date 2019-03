Donald Trump nennt Apple-Chef versehentlich "Tim Apple"

Alle seltsamen Aussagen, Versprecher oder sonstigen Absurditäten aufzuzählen, die Donald Trump in seiner Amtszeit als US-Präsident bewusst oder unbewusst von sich gegeben hat, ist ein unmögliches Unterfangen. Ein aktueller Versprecher sorgt derzeit aber in der Technologiebranche für Erheiterung. So musste Apple-CEO Tim Cook, der zu dem Zeitpunkt neben dem US-Präsidenten saß, hilflos ertragen, dass er von Trump einen neuen Namen verpasst bekam: " Tim Apple".

Videoclip macht die Runde

Wenige Momente nach der kreativen Namensgebung fand sich diese als Videoclip bereits auf Twitter und anderen sozialen Plattformen wieder. Zumindest äußerlich lässt sich der Apple-CEO wegen des Fehlers nichts anmerken. Bei dem Meeting des "American Workforce Policy Advisory Board" wurden Maßnahmen besprochen, damit US-Firmen wieder verstärkt Produktionskapazitäten in den USA forcieren, anstatt alles in Asien produzieren zu lassen.