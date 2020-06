Drei Viertel nützen das Smartphone auch am Klo

Wie eine Umfrage zeigt, ist es in den USA Usus, das Handy auch am WC zu nützen. Rund 75 Prozent schreiben am Klo eMails, surfen im Web oder Telefonieren. Nutzer von Android Geräten sind am WC am aktivsten, knapp danach folgen Blackberry-Nutzer. Besitzer eines iPhone sind im WC-Ranking auf Platz Drei. In Sachen Hygiene offenbart die Studie große Nachlässigkeit.