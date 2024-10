Forscher rätseln über angespülte “Palatschinken”

Der Ursprung der "mysteriösen Substanz", die am Strand in Kanada auftauchte, ist noch nicht geklärt.

In der kanadischen Provinz Neufundland und Labrador wurde eine merkwürdige Substanz an Land gespült, die Österreicher wohl zuerst mit Palatschinken vergleichen würden. Sie ist gelblich und wird mit Teigmasse verglichen.

Ein erster Bericht tauchte Anfang September in einem Facebook-Beitrag in einer Gruppe auf, die Fundstücke von Strandspaziergängern der Region sammelt. Philip Grace postete ein Foto der Substanz und erklärte, diese "Blobs" seien überall am Strand zu finden. Die Region liegt an der Ostküste Kanadas, also am Atlantik.

