"Bodenloses" Loch im Ozean stellt Forscher vor Rätsel

Taam Ja' ist allerdings so tief, dass Forscher*innen den Grund des Lochs noch gar nicht erreichen konnten. 2023 versuchten Wissenschaftler*innen mit Sonografie-Daten herauszufinden, wie tief das Loch ist. Doch sogar Schallwellen , die sich im Wasser normalerweise sehr gut ausbreiten, wurden vom Loch regelrecht verschluckt. Sie konnten bis auf maximal 274 Metern Tiefe vordringen.

Grund dafür dürfte eine sogenannte Pyknokline sein. Als Pyknokline wird die Grenze zwischen 2 Wasserschichten mit unterschiedlicher Dichte bezeichnet, die Schallwellen streuen kann. Pyknokline können aufgrund unterschiedlicher Temperatur, aber auch durch verschiedene Salzgehalte entstehen.

500 Meter langes Kabel war zu kurz

Forscher*innen des El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) versuchten also, das Loch mit altmodischen Mitteln zu vermessen. Sie fuhren mit einem Schiff bis in die Mitte des 150 Meter breiten Lochs und ließen ein Kabel hineinsinken, an dessen Ende ein Gerät befestigt war, das Temperatur, Wasserdruck und Leitfähigkeitsdaten messen konnte. Nach 500 Metern war das Kabel zu Ende, der Grund des Lochs aber noch nicht erreicht.