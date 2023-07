Drohende Katastrophe: Brennender Frachter wird abgeschleppt

Nachdem erstmals Bergungsspezialisten an Bord des brennenden Frachters vor der niederländischen Küste waren, soll die „Fremantle Highway“ jetzt an einen sicheren Ort geschleppt werden. Dies könnte nach Angaben der Infrastruktur- und Wasserbehörde bereits an diesem Wochenende passieren, wie die niederländische Nachrichtenagentur ANP in der Nacht berichtete.

Zuvor war es den Expert*innen gelungen, eine stabile Verbindung zu einem Schlepper zu legen. Sollte das Abschleppen gelingen, wäre die Gefahr einer Ölpest für das Wattenmeer und die Einheimischen der Inseln zunächst gebannt.

➤ Mehr lesen: Autofrachter mit E-Autos an Bord in der Nordsee in Brand geraten