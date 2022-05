Einbrecher überlisten Polizei mit James-Bond-Trick

In Kalifornien haben Kriminelle einen Mercedes modifiziert, um die Polizei auf eine falsche Fährte zu locken.

Q aus den James-Bond-Filmen wäre wohl mächtig stolz auf die listigen Einbrecher. Die Polizei hingegen fand den 007-Trick weniger lustig und nahm 2 Personen fest. Ihnen wird vorgeworfen, mit einem manipulierten Mercedes-Auto mehrere Einbrüche und Diebstähle durchgeführt zu haben.

Die Festgenommenen haben die Kennzeichenhalterung ihres Autos umgebaut, sodass die Nummerntafel per Knopfdruck gewechselt werden konnte. In einem Video, das die Polizeibehörden von Irvine in Kalifornien auf Facebook veröffentlicht haben, ist zu sehen, wie sich das Kennzeichnen automatisch dreht, um die Polizei auf eine falsche Fährte zu locken.